No Secret Story – Desafio Final, está eleito o novo Guia da Semana. O concorrente foi eleito com distinção, conquistando vários votos dos colegas. Logo a seguir, o concorrente toma as primeiras decisões. Veja tudo aqui.
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Sobre este vídeo
Afonso é o novo Guia da Casa. E as primeiras decisões já foram tomadas
- Secret Story
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