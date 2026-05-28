Afonso e Pedro Jorge provocam Sara e o perfume de Hugo está no centro da polémica

No Secret Story - Desafio Final, Sara reencontrou-se com Hugo. Afonso e Pedro Jorge picam a colega em relação ao perfume do ex colega de casa e a João Ricardo.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Afonso estava nomeado e foi o concorrente salvo. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

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