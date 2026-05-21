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Afonso escolhe João Ricardo como o "influencer" do Desafio Final e a discussão ecoa na casa

No Secret Story - Desafio Final, Afonso escolhe João Ricardo como o “Influencer do Desafio Final”. João comenta que Afonso é o advogado de defesa e o “eco” de Pedro Jorge. João explica a sua teoria e recorda que Afonso e Pedro nunca entram em confronto. Afonso nega e Liliana refere que Afonso dá-se com pessoas por conveniência.

Quatro concorrentes continuam em risco de abandonar a casa. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01
ANA - 761 20 20 02
LILIANA - 761 20 20 17
CATARINA - 761 20 20 19

Acompanhe tudo o que se passa na Casa aqui

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