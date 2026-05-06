Afonso Leitão contra o jogo de Liliana e Leandro: «Combinado lá de fora»

Liliana é desafiada a entregar óculos com pestanas, de acordo com a imagem que os colegas mostram ou tentam esconder. A concorrente afirma que Afonso está a perder a força e a credibilidade porque entrou com muita força e tem-se desvanecido. Os dois entram numa forte picardia e Leandro junta-se à discussão. Afonso grita que ainda vai desmascarar “o trio de Odemira”. Afonso afirma que sem ser o “maquinista e o atrelado”, Leandro não está a fazer nada neste desafio.