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Afonso Leitão deixa conselho: «Não tenham medo de recomeçar do zero»

No Secret Story - Desafio Final, Afonso Leitão enfrenta uma dinâmica no Cubo. O concorrente foi desafiado pela Voz a partilhar uma memória entre a "luz" e a "sombra" da vida. Durante o momento, o militar abre o coração sobre a família e o amor. Sem saber da polémica que se está a passar fora da casa.

Há quatro concorrente em risco esta semana. As linhas já estão abertas e já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01
Leandro 761 20 20 11
Sara 761 20 20 16
Catarina 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País. 

  • Há 2h e 27min
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