Ao Minuto

22:38
Pós Especial, Eva desabafa com colegas sobre Sara e tece críticas à colega - Big Brother
03:25

Pós Especial, Eva desabafa com colegas sobre Sara e tece críticas à colega

22:25
Após dinâmica, Pedro impõe-se perante os colegas: «Sou um homem e ponto» - Big Brother
02:46

Após dinâmica, Pedro impõe-se perante os colegas: «Sou um homem e ponto»

22:23
Tiago recusa fazer dinâmica imposta por Sara e o mau ambiente instala-se - Big Brother
03:17

Tiago recusa fazer dinâmica imposta por Sara e o mau ambiente instala-se

22:19
Catarina quer carregar no segredo de João? «Só não sei se não tem outra ex-namorada aqui» - Big Brother
04:53

Catarina quer carregar no segredo de João? «Só não sei se não tem outra ex-namorada aqui»

22:14
Catarina e João ficam a sós: «Um olhar vale mais que mil palavras» - Big Brother
03:59

Catarina e João ficam a sós: «Um olhar vale mais que mil palavras»

22:07
João e Cristina falam da namorada do concorrente e a reação de Catarina fala por si - Big Brother
01:40

João e Cristina falam da namorada do concorrente e a reação de Catarina fala por si

22:05
Cristina Ferreira confronta Diogo sobre jogo da namorada e a resposta é arrebatadora «Não é extraordinário» - Big Brother
04:26

Cristina Ferreira confronta Diogo sobre jogo da namorada e a resposta é arrebatadora «Não é extraordinário»

22:01
Em pleno direto, Sara e Eva entram em despique: «Infantil, irrita-me e enjoa-me» - Big Brother
05:01

Em pleno direto, Sara e Eva entram em despique: «Infantil, irrita-me e enjoa-me»

21:55
Guerra aberta. Sara deixa Eva em lágrimas: «Ou é burra ou é burrinha» - Big Brother
03:22

Guerra aberta. Sara deixa Eva em lágrimas: «Ou é burra ou é burrinha»

21:51
Sem papas na língua: Sara descreve Tiago como «fraco» - Big Brother
01:03

Sem papas na língua: Sara descreve Tiago como «fraco»

21:50
Inédito: Tiago faz pergunta a Cristina Ferreira e resposta é inesperada - Big Brother
05:00

Inédito: Tiago faz pergunta a Cristina Ferreira e resposta é inesperada

21:45
Ariana não tem dúvidas, Tiago precisa de «nascer outra vez» - Big Brother
02:31

Ariana não tem dúvidas, Tiago precisa de «nascer outra vez»

21:18
Em conversa com Liliana, Hélder mostra interesse em concorrente: «É muito bonita» - Big Brother
08:37

Em conversa com Liliana, Hélder mostra interesse em concorrente: «É muito bonita»

21:16
Imperdível. João e Diogo partilham teorias sobre segredos: «Estou confiante» - Big Brother
05:10

Imperdível. João e Diogo partilham teorias sobre segredos: «Estou confiante»

20:26
Ariana apanhada a escutar uma conversa - Big Brother
03:49

Ariana apanhada a escutar uma conversa

20:13
Ricardo João critica Ariana: «Tem tanto de maturidade como de altura» - Big Brother
08:36

Ricardo João critica Ariana: «Tem tanto de maturidade como de altura»

19:52
Depois da tensão, Jéssica e Ana vivem momento especial de reconciliação - Big Brother
04:08

Depois da tensão, Jéssica e Ana vivem momento especial de reconciliação

19:50
Suspeitas de ciúmes geram debate: Diogo aponta clima estranho - Big Brother
04:57

Suspeitas de ciúmes geram debate: Diogo aponta clima estranho

19:41
Dinâmica de Sara gera polémica na Casa: desfile deixa colegas em alerta - Big Brother
04:02

Dinâmica de Sara gera polémica na Casa: desfile deixa colegas em alerta

19:29
Flirt entre Diogo e Ariana gera ciúmes e provoca intervenção inesperada de Eva - Big Brother
04:32

Flirt entre Diogo e Ariana gera ciúmes e provoca intervenção inesperada de Eva

19:24
Confronto intenso entre Ariana e Tiago marca Especial do reality - Big Brother
03:13

Confronto intenso entre Ariana e Tiago marca Especial do reality

18:57
Decisões polémicas geram mal-estar: Hélder reage e deixa aviso a Sara - Big Brother
03:31

Decisões polémicas geram mal-estar: Hélder reage e deixa aviso a Sara

18:56
Prova renhida! Concorrentes do grupo dos "fortes" defrontam-se com o grupo dos "fracos" - Big Brother
02:23

Prova renhida! Concorrentes do grupo dos "fortes" defrontam-se com o grupo dos "fracos"

18:42
Viajado, o rei do estilo e de uma boa gargalhada: Esta era a vida de Ricardo João antes de entrar no Secret Story 10 - Big Brother

Viajado, o rei do estilo e de uma boa gargalhada: Esta era a vida de Ricardo João antes de entrar no Secret Story 10

18:31
Sara revela estratégia polémica para por a casa a mexer - Big Brother
04:04

Sara revela estratégia polémica para por a casa a mexer

Acompanhe ao minuto

Pós Especial, Eva desabafa com colegas sobre Sara e tece críticas à colega

Pós Especial, Eva desabafa com colegas sobre Sara e tece críticas à colega

Há 2h e 7min
Após dinâmica, Pedro impõe-se perante os colegas: «Sou um homem e ponto»

Após dinâmica, Pedro impõe-se perante os colegas: «Sou um homem e ponto»

Há 2h e 20min
Tiago recusa fazer dinâmica imposta por Sara e o mau ambiente instala-se

Tiago recusa fazer dinâmica imposta por Sara e o mau ambiente instala-se

Há 2h e 22min
Catarina quer carregar no segredo de João? «Só não sei se não tem outra ex-namorada aqui»

Catarina quer carregar no segredo de João? «Só não sei se não tem outra ex-namorada aqui»

Há 2h e 26min
Catarina e João ficam a sós: «Um olhar vale mais que mil palavras»

Catarina e João ficam a sós: «Um olhar vale mais que mil palavras»

Há 2h e 31min
João e Cristina falam da namorada do concorrente e a reação de Catarina fala por si

João e Cristina falam da namorada do concorrente e a reação de Catarina fala por si

Há 2h e 38min
Cristina Ferreira confronta Diogo sobre jogo da namorada e a resposta é arrebatadora «Não é extraordinário»

Cristina Ferreira confronta Diogo sobre jogo da namorada e a resposta é arrebatadora «Não é extraordinário»

Há 2h e 40min
Em pleno direto, Sara e Eva entram em despique: «Infantil, irrita-me e enjoa-me»

Em pleno direto, Sara e Eva entram em despique: «Infantil, irrita-me e enjoa-me»

Há 2h e 44min
Guerra aberta. Sara deixa Eva em lágrimas: «Ou é burra ou é burrinha»

Guerra aberta. Sara deixa Eva em lágrimas: «Ou é burra ou é burrinha»

Há 2h e 50min
Sem papas na língua: Sara descreve Tiago como «fraco»

Sem papas na língua: Sara descreve Tiago como «fraco»

Há 2h e 54min
Inédito: Tiago faz pergunta a Cristina Ferreira e resposta é inesperada

Inédito: Tiago faz pergunta a Cristina Ferreira e resposta é inesperada

Há 2h e 55min
Ariana não tem dúvidas, Tiago precisa de «nascer outra vez»

Ariana não tem dúvidas, Tiago precisa de «nascer outra vez»

Há 3h e 0min

Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

21 fev, 20:20
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

2 mar, 14:22
O abraço que valeu 15 horas de espera: Pedro conhece ídolo que o Mundo venera e nós temos as imagens

O abraço que valeu 15 horas de espera: Pedro conhece ídolo que o Mundo venera e nós temos as imagens

Ontem às 16:45
Segredo revelado: Pedro mudou de sexo e mostrou fotografias antes da transição no especial com Cristina Ferreira

Segredo revelado: Pedro mudou de sexo e mostrou fotografias antes da transição no especial com Cristina Ferreira

23 fev, 22:46
Cláudio Ramos sente-se mal antes do programa e vê-se obrigado a faltar. Os sintomas são incapacitantes

Cláudio Ramos sente-se mal antes do programa e vê-se obrigado a faltar. Os sintomas são incapacitantes

Ontem às 12:37
Viajado, o rei do estilo e de uma boa gargalhada: Esta era a vida de Ricardo João antes de entrar no Secret Story 10

Viajado, o rei do estilo e de uma boa gargalhada: Esta era a vida de Ricardo João antes de entrar no Secret Story 10

Ontem às 18:42
Cara da TVI surpreende com receita universitária que já soma milhares de partilhas nas redes

Cara da TVI surpreende com receita universitária que já soma milhares de partilhas nas redes

Ontem às 18:13
O abraço que valeu 15 horas de espera: Pedro conhece ídolo que o Mundo venera e nós temos as imagens

O abraço que valeu 15 horas de espera: Pedro conhece ídolo que o Mundo venera e nós temos as imagens

Ontem às 16:45
Filipe Delgado é o novo Zé Maria? Ex-recruta surpreendido por Manuel Luís Goucha em direto

Filipe Delgado é o novo Zé Maria? Ex-recruta surpreendido por Manuel Luís Goucha em direto

Ontem às 16:31
Ruben Boa Nova sofre acidente. Vídeo captado por câmaras de vigilância mostra o momento assustador

Ruben Boa Nova sofre acidente. Vídeo captado por câmaras de vigilância mostra o momento assustador

Ontem às 15:38
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky
03:14

Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky

2 mar, 19:46
Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam
02:00

Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam

2 mar, 19:43
À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

28 fev, 10:35
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

27 fev, 19:15
Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»
01:06

Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»

27 fev, 17:45
Filipe Delgado é o novo Zé Maria? Ex-recruta surpreendido por Manuel Luís Goucha em direto

Filipe Delgado é o novo Zé Maria? Ex-recruta surpreendido por Manuel Luís Goucha em direto

Ontem às 16:31
Ruben Boa Nova sofre acidente. Vídeo captado por câmaras de vigilância mostra o momento assustador

Ruben Boa Nova sofre acidente. Vídeo captado por câmaras de vigilância mostra o momento assustador

Ontem às 15:38
Namorado de Bárbara Parada é próximo de um concorrente do Secret Story 10

Namorado de Bárbara Parada é próximo de um concorrente do Secret Story 10

Ontem às 14:58
Cláudio Ramos sente-se mal antes do programa e vê-se obrigado a faltar. Os sintomas são incapacitantes

Cláudio Ramos sente-se mal antes do programa e vê-se obrigado a faltar. Os sintomas são incapacitantes

Ontem às 12:37
Manuel Luís Goucha abre agenda privada da mãe e descobre «promessas» inacreditáveis

Manuel Luís Goucha abre agenda privada da mãe e descobre «promessas» inacreditáveis

Ontem às 11:46
Viral na Internet: Ariana faz festinhas a Diogo à frente de Eva... e os ciúmes falam mais alto
03:46

Viral na Internet: Ariana faz festinhas a Diogo à frente de Eva... e os ciúmes falam mais alto

Ontem às 14:46
«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente
03:06

«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente

2 mar, 01:25
Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque
06:29

Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque

1 mar, 23:42
Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»
07:42

Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»

28 fev, 08:46
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
03:21

Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados

27 fev, 19:44
Bruna Gomes fala sobre inesquecível experiência: "É muito diferente e só agora é que consegui perceber"

Bruna Gomes fala sobre inesquecível experiência: "É muito diferente e só agora é que consegui perceber"

Ontem às 15:47
Nelson Fernandes reage a novidade de Solange Tavares: "Este é apenas o começo de algo muito maior"

Nelson Fernandes reage a novidade de Solange Tavares: "Este é apenas o começo de algo muito maior"

Ontem às 15:29
Solange Tavares realiza sonho: "Tive imensos medos e cheguei a pensar em adiar"

Solange Tavares realiza sonho: "Tive imensos medos e cheguei a pensar em adiar"

Ontem às 15:05
Gritos de dor. Tatiana Boa Nova mostra momentos de pânico: «O Ruben apanhou o maior choque da vida»

Gritos de dor. Tatiana Boa Nova mostra momentos de pânico: «O Ruben apanhou o maior choque da vida»

Ontem às 11:27
Lembra-se? Marta Cardoso já venceu um reality show da TVI: "Foi duro"

Lembra-se? Marta Cardoso já venceu um reality show da TVI: "Foi duro"

Ontem às 11:27
