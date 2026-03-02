Afonso Leitão e Catarina Miranda estão radiantes com a chegada de um novo bebé. Nas redes sociais, o casal de ex-concorrentes não escondeu a felicidade com a revelação de sexo do bebé.
Afonso Leitão e Catarina Miranda radiantes com a chegada de bebé
- Big Brother
- Há 3h e 20min
