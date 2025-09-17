Afonso Leitão sobre ter conquistado o 4.º lugar no «Big Brother Verão»: «Eu imaginava-me no pódio, mas não consegui»

Ao Minuto

16:32
O verdadeiro motivo da desistência de Fábio Daniel? Claudio Ramos confronta-o e ele conta tudo - Big Brother

O verdadeiro motivo da desistência de Fábio Daniel? Claudio Ramos confronta-o e ele conta tudo

16:23
Num pranto, Bruno Miguel mostra-se desolado: «Porque é que levam tão a sério?» - Big Brother
01:19

Num pranto, Bruno Miguel mostra-se desolado: «Porque é que levam tão a sério?»

16:19
Avião agita a casa! Frase enigmática deixa os concorrentes confusos - Big Brother
01:33

Avião agita a casa! Frase enigmática deixa os concorrentes confusos

16:12
Lídia incomodada com Bruno Miguel: «É desconfortável, estamos aqui há 48 horas» - Big Brother
06:04

Lídia incomodada com Bruno Miguel: «É desconfortável, estamos aqui há 48 horas»

16:03
Marisa e Ana desentendem-se... por causa de Pedro?: «As pessoas têm de ser o que são» - Big Brother
02:26

Marisa e Ana desentendem-se... por causa de Pedro?: «As pessoas têm de ser o que são»

15:56
«Não dizes nada de jeito. Se não saíres, é muito injusto»: Ana Cristina dá 'estoiro' a Pedro - Big Brother
03:52

«Não dizes nada de jeito. Se não saíres, é muito injusto»: Ana Cristina dá 'estoiro' a Pedro

15:32
Pedro é 'rasgado' pelos colegas: «Já viste o que ele faz para aparecer?» - Big Brother
01:58

Pedro é 'rasgado' pelos colegas: «Já viste o que ele faz para aparecer?»

15:31
«Estou triste...»: Bruno Miguel com receio de ser expulso no domingo - Big Brother
01:32

«Estou triste...»: Bruno Miguel com receio de ser expulso no domingo

14:27
Dylan avisa Ana: «Ela procura que tu lhe dês cenas para tentar deturpar tudo e jogar a favor dela» - Big Brother
02:50

Dylan avisa Ana: «Ela procura que tu lhe dês cenas para tentar deturpar tudo e jogar a favor dela»

14:15
Dylan revela: «Em dois dias era o amor da minha vida e pedi-lhe em casamento passado um mês» - Big Brother
02:29

Dylan revela: «Em dois dias era o amor da minha vida e pedi-lhe em casamento passado um mês»

14:13
Marisa chama a atenção do marido, Pedro: «Aqui estás muito fechado, não és mesmo nada assim» - Big Brother
01:06

Marisa chama a atenção do marido, Pedro: «Aqui estás muito fechado, não és mesmo nada assim»

12:48
O segredo que está levar o Secret Story ao rubro: concorrente casado e com a mulher na casa tem de fingir estar a apaixonar-se por colega - Big Brother

O segredo que está levar o Secret Story ao rubro: concorrente casado e com a mulher na casa tem de fingir estar a apaixonar-se por colega

12:48
Casamento em risco? Pedro elogia Ana, mas não contém as lágrimas ao falar sobre a mulher - Big Brother

Casamento em risco? Pedro elogia Ana, mas não contém as lágrimas ao falar sobre a mulher

12:35
Ana implacável: «A forma como ela manipula e muda as coisas é surreal, põe uma pessoa na cadeia» - Big Brother
02:49

Ana implacável: «A forma como ela manipula e muda as coisas é surreal, põe uma pessoa na cadeia»

12:34
Dylan confronta Ana: «Achei que havia uma proximidade e estranhei tu ires almoçar com o Pedro» - Big Brother
05:20

Dylan confronta Ana: «Achei que havia uma proximidade e estranhei tu ires almoçar com o Pedro»

12:11
Fábio desabafa sobre passado amoroso: «Quanto mais eu faço, mais não querem saber» - Big Brother
02:05

Fábio desabafa sobre passado amoroso: «Quanto mais eu faço, mais não querem saber»

11:38
Filhos? Leandro o ‘master’ das teorias de segredos. E a explicação impressiona qualquer um - Big Brother
05:29

Filhos? Leandro o ‘master’ das teorias de segredos. E a explicação impressiona qualquer um

11:26
Bomba-relógio na casa? «Entre a Marisa e a Ana vai rebentar. Entre a Marisa e muita gente…» - Big Brother
03:03

Bomba-relógio na casa? «Entre a Marisa e a Ana vai rebentar. Entre a Marisa e muita gente…»

11:17
Fábio atira: «Vou ter que fazer uma discussão com ele (…) pode ser que comece a disparar» - Big Brother
03:36

Fábio atira: «Vou ter que fazer uma discussão com ele (…) pode ser que comece a disparar»

11:11
Aproximação de Ana e Pedro já é tema na casa. Veja a conversa e as teorias - Big Brother
06:21

Aproximação de Ana e Pedro já é tema na casa. Veja a conversa e as teorias

11:05
Fábio e Liliana comentam: «Não consegue ser ela (…) é uma atriz do caraças» - Big Brother
07:02

Fábio e Liliana comentam: «Não consegue ser ela (…) é uma atriz do caraças»

11:01
A Voz é soberana e já aplicou a primeira sanção a um concorrente. Saiba mais - Big Brother

A Voz é soberana e já aplicou a primeira sanção a um concorrente. Saiba mais

10:57
Leandro garante que está certo quanto a Pedro: «É este o teu segredo» - Big Brother
01:46

Leandro garante que está certo quanto a Pedro: «É este o teu segredo»

10:49
Lídia tem uma teoria bem vincada sobre o segredo de dois concorrentes - Big Brother
02:11

Lídia tem uma teoria bem vincada sobre o segredo de dois concorrentes

10:47
Dylan implacável com concorrente: «Consegue ser capaz do pior e do melhor» - Big Brother
04:37

Dylan implacável com concorrente: «Consegue ser capaz do pior e do melhor»

Afonso Leitão sobre ter conquistado o 4.º lugar no «Big Brother Verão»: «Eu imaginava-me no pódio, mas não consegui»

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:35
Afonso Leitão sobre ter conquistado o 4.º lugar no «Big Brother Verão»: «Eu imaginava-me no pódio, mas não consegui» - Big Brother

No «Dois às 10», recebemos Afonso Leitão para uma conversa especial sobre a sua intensa participação no mundo dos reality shows. Em menos de um ano, aceitou três desafios televisivos e, desta vez, conseguiu chegar à grande final. No «Big Brother Verão», foi salvo com apenas 1% dos votos e conquistou o 4.º lugar, numa das edições mais disputadas de sempre. Entre emoções fortes, estratégias e momentos marcantes, Afonso partilha connosco como viveu esta experiência inesquecível.

