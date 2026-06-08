Afonso não deixa nada por dizer a Liliana: «Não percebo porque é que critica o Pedro quando ela...»

No Especial do Secret Story - Desafio Final, os concorrentes assistiram a imagens da discussão que marcou o dia, entre Liliana, Pedro Jorge e João Ricardo. Em direto, todos os colegas comentaram o momento de alta tensão que marcou o dia, mas o clima volta a aquecer. Veja tudo.

O dia ficou marcado por uma acesa discussão entre Pedro Jorge e João Ricardo. O vencedor do Secret Story 9 falou de Gonçalo Quinaz e deixou Liliana e João Ricardo em choque. Este foi o ponto de partida para um confronto cara a cara entre João Ricardo e Pedro Jorge, que trocaram feias acusações sobre edições anteriores do programa.

Veja aqui o momento polémico