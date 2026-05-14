Afonso perde a paciência com Marisa Susana após momento polémico

Os poucos minutos de eletricidade disponíveis na casa deram origem a mais um momento de tensão entre os concorrentes. A decisão de Marisa Susana acabou por dividir opiniões e levou Afonso a perder a paciência.

Os concorrentes recebem acesso ao frigorífico durante apenas 30 segundos e, pouco depois, a Voz anuncia que terão direito a cinco minutos de eletricidade dentro da casa.

Perante a novidade, Marisa Susana decide imediatamente utilizar a tostadeira para preparar comida, apesar da oposição de praticamente todos os colegas. A atitude gera críticas e provocações, sobretudo da parte de Afonso, que começa a gozar com a decisão da concorrente.

Apesar das reações negativas, Marisa mostra-se tranquila e pouco preocupada com as opiniões do grupo. No entanto, o ambiente aquece quando Afonso começa a elevar o tom de voz e a concorrente acusa-o de estar a tentar influenciar os restantes colegas.

Catarina acaba também por demonstrar desagrado com a situação e garante que não vai fazer nada, acusando Marisa de não ter ouvido minimamente a opinião dos outros concorrentes.

Quando a Voz anuncia que faltam apenas 30 segundos para o fim do tempo, Afonso reage entre gargalhadas. Já Marisa termina a tarefa e afirma que deixou “o lanchinho feito para todos”, enquanto Afonso atira uma última provocação, dizendo aos colegas para pedalarem e obedecerem à Guia da Semana.