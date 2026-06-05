Afonso rasga Leandro: «O homem que diz que não vive no jardim da Celeste, tem os amigos todos nomeados»

No Secret Story – Desafio Final, Afonso e Leandro voltam a trocar farpas. Leandro acusa o colega de agir mais na sombra. Por outro lado, Afonso mostra-se curioso com a dinâmica da Sala de Partidas. Veja o momento completo aqui.
São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:
FLÁVIA - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
LILIANA - 761 20 20 17
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