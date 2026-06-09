Afonso revolta-se com Bruno após ser acusado de ser desleal

No Secret Story – Desafio Final, durante dinâmica, os concorrentes têm de nomear colegas para brindes mediante certas categorias. O primeiro foi Pedro Jorge que nomeou a dupla mais improvável. O concorrente nomeou Liliana e Bruno. Momentos mais tarde, Bruno acusou Afonso de ser desleal.

Há três nomeados em risco de expulsão. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04

PEDRO JORGE – 761 20 20 15

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