Afonso volta a pegar-se com Catarina: «Eu não quero ser o teu antagonista»

No Secret Story – Desafio Final, os concorrentes são desafiados numa dinâmica e referir quem são aos próprios olhos e aos olhos do público. Foi a vez de Catarina de contar tudo o que sente e Afonso não perdeu a oportunidade de comentar.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Afonso estava nomeado e foi o concorrente salvo. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.