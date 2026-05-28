Agarrada a João Ricardo, Nufla tem gesto inesperado

No Secret Story – Desafio Final, Nufla está deitada e agarrada a João Ricardo. Durante o momento, a concorrente aproveitou para segredar a sua teoria para o segredo da semana ao amigo.
Três concorrentes continuam risco esta semana. Afonso estava nomeado e foi o concorrente salvo. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Leandro 761 20 20 11
Sara 761 20 20 16
Catarina 761 20 20 19
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