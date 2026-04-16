«Agente digital?» Segredo de Hugo cada vez mais em risco

No Secret Story, Diogo e Liliana continuam a pensar na pista que está na casa para Hugo. O concorrente está vestido de inspetor e tem de estar dentro de um cenário que é um telemóvel. Diogo e Liliana debatem se o colega será um agente digital.

O segredo de Hugo está, assim, cada vez mais perto de ser descoberto.

Veja o vídeo.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18