«Agente digital?» Segredo de Hugo cada vez mais em risco

No Secret Story, Diogo e Liliana continuam a pensar na pista que está na casa para Hugo. O concorrente está vestido de inspetor e tem de estar dentro de um cenário que é um telemóvel. Diogo e Liliana debatem se o colega será um agente digital.
O segredo de Hugo está, assim, cada vez mais perto de ser descoberto.
Veja o vídeo.
Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.
Vote para salvar o seu preferido:
ANA – 761 20 20 01
DIOGO – 761 20 20 06
EVA – 761 20 20 07
LILIANA – 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18