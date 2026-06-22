«Agora apanhou-o»: Marisa vira-se contra Pedro e expõe alegada contradição

No Secret Story - Desafio Final, a Voz relembra que Leandro afirmou que Pedro só chegaria à final por fanatismo. João concorda e afirma que a sua participação resume-me às dinâmicas do SS 09 e a comentar Sara e João. Sara concorda e relembra o Pedro dos comentários sobre a sua relação com João que também se recorda desses comentários. Pedro nega que o tenha feito, mas João tem exemplos para lhe dar. João puxa a dinâmica do Pedro com Flávia ao dizer que Pedro convidar a ex concorrente para “chás noturnos” pode também ser considerado flirt. Marisa acusa Pedro de colocar Flávia em cheque e que acusa os outros de determinados comportamentos mas ele é bem pior. Acrescenta que “agora apanhou-o”.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão. O concorrente expulso não vai chegar à grande final do programa. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

JOÃO RICARDO – 761 20 20 09

PEDRO JORGE – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

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