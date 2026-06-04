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Agressão? Marisa Susana faz acusação grave sobre João Ricardo e o clima ferve: «Vou ser expulso?»

No Secret Story - Desafio Final, logo pela manhã, João Ricardo vê um trevo dentro da despensa e tenta tirá-lo com a ajuda de um cartão. Marisa tenta também ela tirar o trevo, mas corre mal quando Marisa diz que João a aleijou. No confessionário, Marisa chora e diz estar triste com a situação que se gerou porque João foi bruto com ela. Já João diz que foi ridícula a atitude de Marisa e, ironicamente, diz-lhe para apelar à sua expulsão. O João Ricardo acaba por conseguir tirar o trevo, com a ajuda de Sara e no confessionário diz que a Marisa é uma “menina birrenta”. Acaba por acusá-la de ser perigosa, baixa e põem em questão se tudo o que dizem sobre ela não será verdade.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:
 
FLÁVIA - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
LILIANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País

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