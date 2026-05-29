Agressivo para a mulher e muito mais. Liliana, João Ricardo e Leandro juntam-se para conspirarem o pior de Pedro Jorge

No Desafio Final. João Ricardo junta-se a Liliana, mas também a Leandro e juntos conspiram o pior sobre Pedro Jorge. Desde afirmarem que o concorrente é «agressivo para a mulher», até o acusarem de estar a manchar a imagem de Flávia de propósito. Veja o vídeo.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Afonso estava nomeado e foi o concorrente salvo. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro - 761 20 20 11

Sara - 761 20 20 16

Catarina - 761 20 20 19

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