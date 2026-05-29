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Ainda é possível ter uma amizade entre Leandro, Pedro Jorge e Marisa? As respostas são bombásticas

No Secret Story - Desafio Final, a Voz pede a Pedro Jorge, Leandro e Marisa que sejam sinceros sobre a amizade quebrada. Será que os três ainda voltam a ser amigos? As respostas são Bombásticas. 

Três concorrentes continuam risco esta semana. Afonso estava nomeado e foi o concorrente salvo. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro - 761 20 20 11
Sara - 761 20 20 16
Catarina - 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

  • Há 3h e 54min
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