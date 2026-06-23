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Ainda incrédulos, concorrentes comentam o fim da relação de Catarina Miranda e Afonso Leitão

No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes foram surpreendidos com uma visita de Cristina Ferreira. Durante o momento, todos assistem a imagens daquilo que se passou no mundo nos últimos tempos. No final, concorrentes falam sobre o fim da relação entre Afonso e Catarina Miranda.

Com a final à porta, já pode votar para que o seu favorito seja o grande vencedor do Secret Story – Desafio Final.

Vote através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
PEDRO JORGE - 761 20 20 15

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  • Há 1h e 47min
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