«Ajudem-me! A Liliana vai-me bater. Socorro!». Reveladas novas imagens do confronto Liliana e Diana Dora

No Diário do Secret Story, Nuno Eiró revela novas imagens do confronto que acaba de acontecer entre Diana Dora e Liliana. As duas concorrentes tiveram de ser separadas e a Voz foi chamada a intervir.

As imagens completas vão ser mostradas no Especial desta noite, dia 6 de março.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

