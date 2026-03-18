Alarme muda tudo: casa entra em ‘modo sobrevivência’ e decisões de Tiago geram revolta

No Secret Story 10, um alarme inesperado marca uma reviravolta na casa, com a Voz a anunciar um estado de contenção que obriga os concorrentes a adaptarem-se a novas regras mais duras. Os recursos passam a ser racionados, os banhos cronometrados e o conforto deixa de estar garantido. Enquanto Guia, Tiago assume o controlo e toma decisões que afetam diretamente os colegas, como impedir alguns de se maquilharem, de comerem à mesa ou de acederem às malas. Na sala, as reações não tardam e o ambiente torna-se tenso, com vários concorrentes a mostrarem desagrado face às medidas impostas.