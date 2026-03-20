No Secret Story 10, Diogo beija outro concorrente... à frente de Ariana! Veja o momento.
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Além de Ariana, Diogo beija outro concorrente da casa: e não foi Eva!
- Secret Story
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