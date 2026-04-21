Alerta cupido! Ana dá força a Tiago durante «sessão de charme» com Eva

No Secret Story 10, enquanto faz papas de aveia, Eva pergunta a Tiago porque é que a defendeu na dinâmica da tarde. Os dois acabam por resolver as coisas e Tiago partilha que o lado bom de uma discussão é fazer as pazes. No Confessionário, Ana diz que viu Tiago “a mandar um grande charme”. Ana mostra a sua veia de casamenteira e incentiva Eva a aproximar-se mais do colega.
ESCOLHA O VENCEDOR:
ANA - 761 20 20 01
EVA - 761 20 20 07
JÉSSICA - 761 20 20 10
LILIANA - 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18
TIAGO - 761 20 20 19