Alerta vermelho. Leandro quebra pedido da Voz e colegas ficam em fúria: «Desnecessário!»

No Secret Story - Desafio Final, o baú secreto foi aberto! Marisa Susana conseguiu desvendar o mistério e deixa os colegas em êxtase. Pouco tempo depois, Leandro foi mexer na caixa, contra as ordens da Voz, e os colegas reagiram. Veja tudo.
Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
PEDRO JORGE - 761 20 20 15
SARA - 761 20 20 16