Aliados de Norberto lançam aviso de peso ao concorrente: «Continuas a fazer esse jogo e...»

No Secret Story 10, durante a atividade do “Livro de Reclamações”, a Sara acusa o Norberto de fazer as jogadas por conveniência, tornando-o um elo fraco, fácil e desinteressante. A Sara justifica que o Norberto errou ao dar o lugar à Eva para ficar imune, em vez de o dar ao Hugo. Também o Ricardo João questiona como é que o Norberto se acha um bom jogador quando é destacado como figurante e mais adormecido. A Jéssica considera que o Norberto tem errado várias vezes, é sempre perdoado, mas isso vai acabar. Exaltada, acha que o Norberto salvou a Eva por interesse e avisa que vai parar de o perdoar.

Esta semana quatro concorrentes estão nomeados e vão a votações para SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

HUGO – 761 20 20 09

LUZIA – 761 20 20 13

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