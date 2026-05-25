No Secret Story - Desafio Final, João Ricardo não poupa os elogios em relação ao jogo de Marisa Susana. Teremos uma nova aliança na casa? Veja tudo.
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Aliança formada. João Ricardo elogia fortemente Marisa Susana
- Secret Story
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