No «Dois às 10», Alice Alves partilha como tem vivido esta nova etapa da sua vida. A apresentadora revelou no início do mês que está separada de Carlos Afonso há quase um ano. Hoje, fala abertamente sobre esta mudança e como reencontrou o equilíbrio.
Alice Alves revela como a filha de três anos tem lidado com a separação dos pais
- Joana Lopes
- Hoje às 11:25
