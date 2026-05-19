Almoço polémico. João Ricardo tenta unir Leandro e Pedro Jorge mas nem tudo corre como o esperado

No Secret Story - Desafio Final, Pedro, João e Leandro têm direito a um almoço especial no Restaurante que começa com João a entrar com um creme e a dizer que o trouxe para não se queimar ou para alguém lhe passar nas costas. João Ricardo insiste que está contente e Pedro promove um brinde a isso mesmo. João brinda a dizer “a coisa mais forte que o ódio é o amor”, mas Leandro discorda, pois, as pessoas mais facilmente vão ao ódio e até faz um “mea culpa”. O almoço centra-se muito da amizade antiga de Pedro e Leandro bem como nas ligações criadas após o SS 09. No Confessionário, Leandro afirma que Pedro não é uma pessoa de confiança. João Ricardo questiona se Pedro gostava de ser amigo do Leandro ao que Pedro diz que não. Mas Leandro diz que ele gostava de ser seu amigo, tal como a mulher.

Há cinco concorrentes em risco. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

BRUNO - 761 20 20 04

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

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