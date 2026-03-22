Alta tensão: Unidos contra Sara? «Já me mete nojo»

Na Gala do Secret Story 10, alguns concorrentes do "grupo dos fracos" mostram-se implacáveis com Sara. A «guerra» entre a concorrente e Hélder não parece ter tréguas e já se fala em combinar nomeações para que Sara seja, mais uma vez, posta à prova.

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VOTE PARA SALVAR:

Hélder - 761 20 20 08

Norberto - 761 20 20 14

Tiago - 761 20 20 19

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