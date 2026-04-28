No Secret Story - Desafio Final, o mal-estar instalou-se depois do Especial. Diana Dora e Luzia foram apelidadas de «fracas» por João Ricardo... e não gostaram. Veja tudo.
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Alvoroço na casa. Diana Dora e Luzia furiosas por serem consideradas as «mais fracas»
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