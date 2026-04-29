Ambiente explodiu! Juliana e Ana em guerra: «És tão baixa»

O “pódio das plantas” continua a dar que falar no Secret Story – Desafio Final. Entre estratégias e acusações, a conversa rapidamente descamba para ataques pessoais.
Depois do pódio das plantas, João Ricardo partilha a sua leitura do jogo e considera que Leomarte foi estratega ao não nomear Daniela como planta, evitando assim dar-lhe protagonismo dentro da casa.
A conversa segue e Juliana decide questionar Ana sobre as suas escolhas, dando início a uma troca de palavras mais acesa. A concorrente acusa-a de ser uma “Maria vai com as outras” e ironiza com o seu visual, afirmando que só falta ficar “com o cabelo verde do cloro para acabar o look” de planta.
Sem ficar em silêncio, Ana responde à altura e atira que Juliana é “baixa, baixinha e pequenina”, intensificando ainda mais o clima de tensão entre as duas.