Ambiente volta a azedar na casa: Luzia, Liliana, Ana e Hélder unem-se para criticar Sara

O ambiente continua longe de acalmar no Secret Story 10. Durante uma conversa à mesa de refeições, Luzia, Liliana, Ana e Hélder acabaram por protagonizar um momento de críticas duras a Sara, que voltou a ser um dos temas mais falados dentro da casa.
Luzia, Liliana, Ana e Hélder acabaram por entrar numa conversa marcada por críticas diretas a Sara. A concorrente questionou mesmo como é que, fora da casa, alguém como Sara consegue manter relações humanas, seja de amizade ou amor.
No confessionário, Luzia foi ainda mais longe e admitiu que sente exatamente o mesmo em relação a João, deixando claro que a tensão entre os concorrentes continua a crescer.
Também Liliana não escondeu a irritação e chegou mesmo a imitar aquilo que descreveu como a postura arrogante de Sara, dizendo que a concorrente se comporta como uma protagonista com “servos” à volta.
A conversa terminou com Luzia a garantir que dentro da casa existem “verdadeiros ego-maníacos”, numa altura em que as relações entre os concorrentes parecem cada vez mais frágeis e marcadas por conflitos constantes.