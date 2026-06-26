Amigos de João Ricardo não deixam nada por dizer: «Estávamos com medo que...»

No Secret Story - Desafio Final, durante o Última Hora, os comentadores e ex-concorrentes reúnem-se para comentar tudo sobre o jogo nesta reta final. Durante o momento, assistimos a imagens do repórter Sérgio Ferreira com a família e amigos de João Ricardo.

Já pode votar para salvar o seu favorito. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO ESCOLHA O VENCEDOR:

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

PEDRO JORGE - 761 20 20 15

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