Amigos de novo? Ana pede desculpas a Tiago

No Secret Story, Ana janta sozinha e chora. A concorrente desabafa com a Voz e revela estar incomodada com os momentos de tensão que se vivem à hora das refeições, mas também com as declarações de Tiago que não a considerou uma justa vencedora do Programa. Mais tarde, Ana e Tiago conversam e a concorrente acaba por pedir desculpas ao amigo.
Veja o vídeo.
Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.
Vote para salvar o seu preferido:
ANA – 761 20 20 01
DIOGO – 761 20 20 06
EVA – 761 20 20 07
LILIANA – 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18