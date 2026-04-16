Amigos de novo? Ana pede desculpas a Tiago

No Secret Story, Ana janta sozinha e chora. A concorrente desabafa com a Voz e revela estar incomodada com os momentos de tensão que se vivem à hora das refeições, mas também com as declarações de Tiago que não a considerou uma justa vencedora do Programa. Mais tarde, Ana e Tiago conversam e a concorrente acaba por pedir desculpas ao amigo.

Veja o vídeo.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18