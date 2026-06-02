Amizade destruída? João Ricardo não perdoa posição de Sara

Após o fim do Especial, instala-se a confusão entre Sara e João Ricardo. O concorrente não perdoa a posição da amiga e não se inibe de começar uma discussão.

João Ricardo foi o concorrente salvo desta noite, mas a votação continua a decorrer.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

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