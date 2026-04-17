Amizade em risco? Jéssica deixa Sara em lágrimas

No Secret Story 10, é dia de festa na Casa, mas Diogo e Sara recusam-se a ir por estarem sem disposição. Jéssica procura Sara e esta diz estar muito desiludida, principalmente consigo própria, pois tudo seria mais fácil se não tivesse criado ligações na Casa e, nesse sentido, Jéssica foi muito mais jogadora. Sara acaba por chorar nos braços da amiga e diz que sabe o que está a fazer na Casa, mas é nestes momentos que percebe o quão difícil é para si ter criado relações no jogo.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

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