Amizade ou algo mais? «Mexerico» sobre Eva e João faz estragos e deixa todos em choque: «Isto não é correto!»

Após o Especial do Secret Story 10, é debatido o tema do mexerico que insinuava que João pode estar a nutrir sentimentos por Eva. A dúvida sobre quem escreveu permanece, mas Ana é apontada pelo grupo como a autora do mesmo. Embora se justifique e garanta que não foi ela, para Ricardo João não há dúvidas que Ana é uma “alcoviteira”. Em confessionário, Luzia admite ter sido ela a escrever o mexerico.

