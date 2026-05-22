Amor no ar? Afonso 'pica' João Ricardo e Sara: «Tens de dar um beijo...»

No Secret Story - Desafio Final, Afonso pica João e Sara ao afirmar que ainda bem que ficaram com o noticiário pois caso tivessem ficado com a novela, os colegas teriam de dar um beijo técnico. João chama Pedro e pergunta se ele não precisa de dois atores para um beijo. Pedro diz que não, mas podem fazer uma “participação especial”. Sara diz que não faz, porque o trabalho deles não é uma novela. Afonso insiste e pergunta se não daria um beijo de 30 segundos. João diz que Sara iria na base da técnica e ele iria na base do amor, por isso, ela ia apaixonar-se. Depois, Afonso questiona Marisa o que vai acontecer entre os dois e a colega diz que nada, apenas uma boa amizade. Marisa partilha que na sua opinião Sara ainda pode ter alguma “porta aberta” e a colega explica que apesar de ter “todas as portas fechadas”, há portas que têm alguém a empurrar para tentar abrir.

Há quatro concorrentes em risco expulsão. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou na APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

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