Ana acertou o segredo da semana, mas os colegas não calam a revolta e a Voz intervém. Descubra tudo

No Secret Story - Desafio Final, Ana está convicta de que sabe o segredo da semana: "Todos os dias às 20h surge uma mensagem na orelha". Os colegas estão com dúvidas sobre como foi registado o segredo e a respetiva ordem. Também nenhum deles considerou a teoria da colega válida. E a surpresa foi grande.

Há quatro concorrentes em risco expulsão. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou na APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19