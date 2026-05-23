Ana apaixonada? Depois de atitude inesperada, João Ricardo e Afonso lançam provocações à frente de Sara

No Secret Story – Desafio Final, João Ricardo diz ao ouvido de Afonso: «Vê como os olhos dela brilham a olhar para mim» e logo a seguir os concorrentes provocam Ana. Momentos depois, Ana pede opinião sobre a roupa que vai vestir a seguir e João Ricardo e Afonso não perdem a oportunidade de lançar provocações.

Há quatro concorrentes em risco expulsão. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou na APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

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