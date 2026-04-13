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Ana "arrasa" Eva e Diogo e admite: «Vocês podem chegar lá fora e dividir o prémio»

No Secret Story 10, Ana volta-se contra Eva e Diogo e diz que eles entraram no jogo juntos e que tudo pode passar por uma estratégia para que, caso um deles vença o programa, o prémio seja dividido pelos dois. Eva revolta-se.

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