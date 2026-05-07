Ana atira-se a Afonso: «És tu o mais dramático»

No Secret Story – Desafio Final, os concorrentes são convidados a passar a batata quente mediante certas categorias. A primeira categoria foi : «O mais dramático», que Marisa Susana decidiu atribuir a Ariana. Ana acabou por entrar na discussão e acusou mesmo Afonso de ter este papel.

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VOTAÇÃO PARA SALVAR :

ANA – 761 20 20 02

ARIANA – 761 20 20 03

BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04

LEANDRO – 761 20 20 11

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