No “Dois às 10”, recebemos Ana, que brilhou ao longo da sua participação no “Secret Story 10” e conquistou um 5.º lugar. Entre emoções, desafios e momentos inesquecíveis, partilha connosco a sua experiência dentro da casa mais vigiada do país e fala sobre o impacto desta aventura na sua vida.
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Ana confessa desânimo após a derrota: “Estava triste por ver o foco a desviar quando houve tanto trabalho”
- Dois às 10
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