Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Ana Cristina já falou com Bruno desde a saída do programa? Ela conta tudo

No «Dois às 10», Ana Cristina esclarece a dúvida que ficou no ar: será que já falou com Bruno desde que saiu do Secret Story? A ex-concorrente não deixa nada por dizer e conta como ficou a relação (ou a falta dela) com o colega de Casa, revelando se houve alguma tentativa de contacto ou se o afastamento é definitivo cá fora.

  • Hoje às 12:33
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

«Optou pelo caminho dela...»: Leandro lamenta afastamento com ex-concorrente.
02:55

«Optou pelo caminho dela...»: Leandro lamenta afastamento com ex-concorrente.

19:18
Marisa tece duras críticas a ex-concorrente: «O pouco que mostrou, se tivesse cá mais tempo...»
02:52

Marisa tece duras críticas a ex-concorrente: «O pouco que mostrou, se tivesse cá mais tempo...»

19:10
«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade
02:25

«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade

19:05
Inês recorda Ana em dinâmica especial: «Ela ajudou-me muito numa fase em que...»
01:01

Inês recorda Ana em dinâmica especial: «Ela ajudou-me muito numa fase em que...»

19:02
Isolado no jardim e a falar sozinho, Pedro desfaz-se em críticas a Leandro
01:18

Isolado no jardim e a falar sozinho, Pedro desfaz-se em críticas a Leandro

18:44
«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.
04:20

«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.

18:40
Mais Vídeos

Mais Vistos

Leandro deixa Marisa em lágrimas e Pedro em palavras com agradecimento sentido
08:50

Leandro deixa Marisa em lágrimas e Pedro em palavras com agradecimento sentido

Hoje às 12:18
Liliana acaba a admitir o que sempre escondeu. E tem a ver com Pedro
07:47

Liliana acaba a admitir o que sempre escondeu. E tem a ver com Pedro

Hoje às 12:01
Top 5: A uma semana da grande final, este é o último ranking de popularidade do Secret Story 9

Top 5: A uma semana da grande final, este é o último ranking de popularidade do Secret Story 9

Há 2h e 37min
Este é o detalhe mais privado da vida de Pedro que poucos conheciam

Este é o detalhe mais privado da vida de Pedro que poucos conheciam

22 nov, 09:48
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Hoje às 14:00
Ver Mais

Notícias

Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Há 52 min
Dylan e Vera tiveram finalmente “A Conversa”. E o que aconteceu surpreende qualquer um

Dylan e Vera tiveram finalmente “A Conversa”. E o que aconteceu surpreende qualquer um

Há 1h e 33min
Top 5: A uma semana da grande final, este é o último ranking de popularidade do Secret Story 9

Top 5: A uma semana da grande final, este é o último ranking de popularidade do Secret Story 9

Há 2h e 37min
Afinal, como é o Natal de Bruna Gomes e Bernardo Sousa?

Afinal, como é o Natal de Bruna Gomes e Bernardo Sousa?

Hoje às 15:00
Dylan, Rui e Zé prometem projeto inovador para 2026 e revelam o que é

Dylan, Rui e Zé prometem projeto inovador para 2026 e revelam o que é

Hoje às 14:45
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Hoje às 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Hoje às 13:00
Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa
03:11

Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa

21 dez, 21:48
Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan

19 dez, 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Há 52 min
Dylan e Vera tiveram finalmente “A Conversa”. E o que aconteceu surpreende qualquer um

Dylan e Vera tiveram finalmente “A Conversa”. E o que aconteceu surpreende qualquer um

Há 1h e 33min
Afinal, como é o Natal de Bruna Gomes e Bernardo Sousa?

Afinal, como é o Natal de Bruna Gomes e Bernardo Sousa?

Hoje às 15:00
Dylan, Rui e Zé prometem projeto inovador para 2026 e revelam o que é

Dylan, Rui e Zé prometem projeto inovador para 2026 e revelam o que é

Hoje às 14:45
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Hoje às 14:00
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade
02:25

«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade

Há 42 min
Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Há 52 min
«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.
04:20

«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.

Há 1h e 7min
Inês manda "farpinha" a Marisa: «É uma fogueira, é onde vamos para estar quentinho, mas manda umas larachas...»
00:51

Inês manda "farpinha" a Marisa: «É uma fogueira, é onde vamos para estar quentinho, mas manda umas larachas...»

Há 1h e 13min
Pedro surpreende com elogios a Inês: «Quando a mobília é boa, não se estraga»
02:42

Pedro surpreende com elogios a Inês: «Quando a mobília é boa, não se estraga»

Há 1h e 23min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em dia de Natal, Bruna Gomes emociona Bernardo Sousa com declaração de amor: «É a pessoa que eu sempre quis na minha vida»

Em dia de Natal, Bruna Gomes emociona Bernardo Sousa com declaração de amor: «É a pessoa que eu sempre quis na minha vida»

Hoje às 11:21
Após um ano, Bárbara Parada surge com homem especial: "Tive de lutar..."

Após um ano, Bárbara Parada surge com homem especial: "Tive de lutar..."

Hoje às 10:21
Bruno Savate e a filha surgem com look insólito... em frente da árvore de Natal!

Bruno Savate e a filha surgem com look insólito... em frente da árvore de Natal!

Ontem às 16:32
Na véspera de Natal, Bárbara Parada recebe rosas: saiba de quem!

Na véspera de Natal, Bárbara Parada recebe rosas: saiba de quem!

Ontem às 15:02
Soraia Moreira anuncia: "O verdadeiro milagre de Natal"

Soraia Moreira anuncia: "O verdadeiro milagre de Natal"

Ontem às 11:48
Ver Mais Outros Sites