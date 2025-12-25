Ana Cristina já falou com Bruno desde a saída do programa? Ela conta tudo

No «Dois às 10», Ana Cristina esclarece a dúvida que ficou no ar: será que já falou com Bruno desde que saiu do Secret Story? A ex-concorrente não deixa nada por dizer e conta como ficou a relação (ou a falta dela) com o colega de Casa, revelando se houve alguma tentativa de contacto ou se o afastamento é definitivo cá fora.