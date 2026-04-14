Ana critica jogo de Eva: «Não faz mais nada sem ser viver este drama»

No jardim, a Jéssica questiona quem será o Guia da semana. Os concorrentes começam por revelar quem vão escolher e o Ricardo João pergunta quanto custa o voto da Ana. Em confessionário, indignada, a Ana assume que nunca foi hipótese votar na Sara. No quarto Marrocos, a Jéssica e a Ana tentam alinhar estratégias para a eleição do novo líder. Para a Jéssica, a Eva não precisa de mais destaque e a Ana constata que a concorrente só vive o drama do trio, mas seria interessante vê-la noutro registo. A Ana assume que seria divertido ver o Ricardo João como guia e a Jéssica concorda. No jardim, o Tiago reforça com o seu grupo que têm de votar na Eva para ser a Guia da semana.