Ana critica Liliana: «Não acrescenta nada. Pode ir embora»

No Secret Story 10, a Voz reune as nomeadas na sala das partidas, para que todas possam apelar ao voto e referir porque devem continuar no programa. Tiveram também oportunidade de referir qual delas não merece ficar na casa, o que levou a grandes tensões na dinâmica. Liliana foi alvo de muitas criticas à sua postura.
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ARIANA – 761 20 20 02
JÉSSICA – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 12