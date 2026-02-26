No Secret Story 10, Ana desaba em lágrimas na cozinha, ao falar do filho, da família e da relação com o pai do filho com Liliana.

O Especial de ontem do Secret Story 10 ficou marcado pela primeira grande revelação da edição. Hugo carregou no botão e desvendou o segredo de Ricardo João, «Representei a Seleção Nacional de futebol», mas a celebração durou pouco. A Voz exibiu imagens que mostram Ricardo a revelar o próprio segredo ao colega, numa conversa proibida pelas regras. O resultado foi uma sanção pesada: nomeação direta e conta a zeros para Ricardo João. Já Hugo, apesar de ter acertado, não recebeu qualquer prémio.

A noite trouxe ainda momentos de grande tensão emocional. Catarina assistiu, no confessionário com Cristina Ferreira, a imagens inéditas onde João fazia comentários sobre o corpo da atual namorada fora da casa. A concorrente não conteve as lágrimas, evidenciando que a ligação entre ambos, que já se tinham envolvido antes do programa, continua mal resolvida. A postura fria de João dentro do jogo e a revelação de que tem namorada cá fora agravaram a fragilidade de Catarina, tornando cada dia de convivência mais difícil e emocionalmente intenso.

Antes do Especial, a tarde já tinha sido agitada com imagens polémicas de Luzia. A concorrente foi chamada à atenção pela forma como se expressou numa conversa, com A Voz a pedir maior consciência, respeito e responsabilidade. Luzia justificou-se com o “calão do norte” e garantiu não ter tido qualquer intenção de ofender. No meio do turbilhão, houve ainda espaço para o romance: depois de imagens de muito flirt e piropos, Hugo e Ariana assumiram interesse mútuo, surpreendendo os colegas e dando um novo ingrediente ao jogo.

