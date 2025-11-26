Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Ana Duarte recorda fase conturbada: «Eu odiava-me»

No «Dois às 10», Ana Duarte revela todos os detalhes da surpreendente reconciliação com Diogo Barosa, o homem que sempre descreveu como o grande amor da sua vida. Depois de pôr fim a uma relação de dez anos no início de 2025, a influenciadora confessa o que a levou a reaproximar-se do ex-namorado, como viveram este processo e o que mudou para que o amor voltasse a falar mais alto.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:09
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

A ferver: Bruna enfrenta Leandro no pequeno-almoço e acusa-o de jogo estratégico
05:06

A ferver: Bruna enfrenta Leandro no pequeno-almoço e acusa-o de jogo estratégico

18:18
Após dinâmica, Fábio e Liliana contestam Ana e desvalorizam o seu discurso
02:29

Após dinâmica, Fábio e Liliana contestam Ana e desvalorizam o seu discurso

17:54
Inédito: Voz surpreende Leandro com picardia hilariante e arranca risos da casa
04:34

Inédito: Voz surpreende Leandro com picardia hilariante e arranca risos da casa

17:10
Dinâmica: Liliana abre o coração e faz balanço sentido do seu percurso
02:41

Dinâmica: Liliana abre o coração e faz balanço sentido do seu percurso

17:06
Dinâmica: Fábio e Bruna entram em despique «Máscara»
02:26

Dinâmica: Fábio e Bruna entram em despique «Máscara»

17:02
Marisa surpreende com discurso apaziguador: «Todos somos justos vencedores»
02:25

Marisa surpreende com discurso apaziguador: «Todos somos justos vencedores»

16:57
Mais Vídeos

Mais Vistos

Bruno é confrontado pela primeira vez com imagens de Pedro e Marisa. E tem isto a dizer

Bruno é confrontado pela primeira vez com imagens de Pedro e Marisa. E tem isto a dizer

Hoje às 13:14
Desistência de Bruno: Do choque às lágrimas. As reações dos concorrentes em imagens

Desistência de Bruno: Do choque às lágrimas. As reações dos concorrentes em imagens

Hoje às 10:23
Bruno assiste, pela primeira vez, a imagens de Pedro e Marisa. E a reação é impagável
04:27

Bruno assiste, pela primeira vez, a imagens de Pedro e Marisa. E a reação é impagável

Hoje às 12:32
Imperdível: Marisa perde a vergonha e faz declaração de amor à frente de todos
01:30

Imperdível: Marisa perde a vergonha e faz declaração de amor à frente de todos

Hoje às 11:30
As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados

As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados

Hoje às 09:49
Ver Mais

Notícias

Liliana Filipa faz confissão em partilha única: «Resolve a maior parte dos problemas, certo?»

Liliana Filipa faz confissão em partilha única: «Resolve a maior parte dos problemas, certo?»

Há 11 min
Kina faz duras acusações aos colegas do Big Brother Verão: «Quiseram fazer-me sentir velha, ridícula, inútil...»

Kina faz duras acusações aos colegas do Big Brother Verão: «Quiseram fazer-me sentir velha, ridícula, inútil...»

Há 35 min
Polémica! Depois de desistir do Secret Story 9, Bruno recebe provocação mordaz de ex-concorrente

Polémica! Depois de desistir do Secret Story 9, Bruno recebe provocação mordaz de ex-concorrente

Há 55 min
«Irritadíssima»: Vânia Sá não cala revolta. E o motivo afeta milhares de portugueses

«Irritadíssima»: Vânia Sá não cala revolta. E o motivo afeta milhares de portugueses

Há 1h e 57min
Conhecido ex-concorrente é novo treinador de um clube de futebol que defrontou recentemente o Sporting

Conhecido ex-concorrente é novo treinador de um clube de futebol que defrontou recentemente o Sporting

Há 2h e 3min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados
03:10

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados

Ontem às 22:15
Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência
02:52

Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência

Ontem às 22:13
«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

24 nov, 18:39
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge
02:23

Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge

24 nov, 00:40
Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão
06:14

Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão

24 nov, 00:16
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Liliana Filipa faz confissão em partilha única: «Resolve a maior parte dos problemas, certo?»

Liliana Filipa faz confissão em partilha única: «Resolve a maior parte dos problemas, certo?»

Há 11 min
Kina faz duras acusações aos colegas do Big Brother Verão: «Quiseram fazer-me sentir velha, ridícula, inútil...»

Kina faz duras acusações aos colegas do Big Brother Verão: «Quiseram fazer-me sentir velha, ridícula, inútil...»

Há 35 min
Polémica! Depois de desistir do Secret Story 9, Bruno recebe provocação mordaz de ex-concorrente

Polémica! Depois de desistir do Secret Story 9, Bruno recebe provocação mordaz de ex-concorrente

Há 55 min
«Irritadíssima»: Vânia Sá não cala revolta. E o motivo afeta milhares de portugueses

«Irritadíssima»: Vânia Sá não cala revolta. E o motivo afeta milhares de portugueses

Há 1h e 57min
Vânia Sá indignada: «Devia ser proibido»
01:36

Vânia Sá indignada: «Devia ser proibido»

Há 2h e 2min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno
04:21

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno

Ontem às 22:06
Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»
04:21

Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»

Ontem às 22:05
Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas
04:21

Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas

Ontem às 22:05
Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio
03:50

Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio

24 nov, 00:38
Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens
01:38

Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens

24 nov, 00:29
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Hoje às 10:43
Filha de Marta Melro e Paulo Vintém passa por mudança "pela primeira vez" e mãe reage: "Senti um arrepio"

Filha de Marta Melro e Paulo Vintém passa por mudança "pela primeira vez" e mãe reage: "Senti um arrepio"

Ontem às 18:25
Após ausência, Kelly Baron lamenta incidente: "Que dor no coração. É um sentimento tão estranho..."

Após ausência, Kelly Baron lamenta incidente: "Que dor no coração. É um sentimento tão estranho..."

Ontem às 17:50
Maria Botelho Moniz longe de Portugal... por este motivo: "Que não tivemos"

Maria Botelho Moniz longe de Portugal... por este motivo: "Que não tivemos"

Ontem às 15:39
Carolina Braga oficializa namoro com o ex e deixa mensagem a Diogo Bordin

Carolina Braga oficializa namoro com o ex e deixa mensagem a Diogo Bordin

Ontem às 10:24
Ver Mais Outros Sites