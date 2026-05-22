Ana e Catarina em aceso bate-boca: «Não tens arcaboiço para aguentar!»

No Secret Story - Desafio Final, durante o concílio dos nomeados, Ana defende a sua permanência e oferece o seu bilhete de ida sem volta a Catarina por considerar que a colega está perdida no jogo. As duas entram em bate boca e Ana acusa Catarina de não ter argumentos em discussões. Catarina acusa Ana de não saber discutir e de não saber o que está a fazer e ambas entram numa troca de acusações. Catarina atribui o seu bilhete a Afonso pois revela que se sentiu intimidada quando o colega lhe disse para não se esquecer. Afonso intervém e refere dizer a alguém “não te estiques” não é ameaçar. Catarina continua a acusar o colega de inferiorizar, intimidar e fazer de chacota os outros. Imediatamente, Afonso ri-se e Catarina diz que se pode abrir o alçapão e sair.

Há quatro concorrentes em risco expulsão. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou na APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

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